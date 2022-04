Ridere è salutare e a dirlo sono gli stessi scienziati. Sono vari infatti gli studi che i professionisti hanno condotto in merito. La conclusione a cui sono arrivati diversi esperti è stata sempre la stessa: la risata migliora il benessere fisico e mentale. Proprio per questo infatti i medici consigliano di dedicare alle risate almeno 15 minuti al giorno. Ovviamente se poi tale tempo dovesse essere di più, meglio ancora.

Ridere è salutare: ecco alcuni motivi per cui è vantaggioso, tra cui il miglioramento del funzionamento del cuore e non solo

Ridere è salutare e a sostenere questo sono proprio gli esperti. Secondo la scienza infatti la risata aiuta a migliorare numerosi aspetti dal punto di vista fisico. A questi però si possono aggiungere anche quelli mentali. Cominciando dai primi, si può indicare come migliori il funzionamento del cuore. Le risate infatti a quanto pare apporterebbero una migliore circolazione e collegato a questo fattore vi è anche quello della pressione. Questa infatti sarebbe regolare, nelle persone che ridono spesso. Sembrerebbe infatti che chi non ride mai o comunque tende ad avere un carattere cupo, sarebbe più propenso a sbalzi di pressione. Da aggiungere poi a tutto ciò anche il fatto che la risata aumenta i linfociti. Questi ultimi sono importantissimi per il sistema immunitario.

Gli altri vantaggi

Tra gli altri vantaggi che derivano dal fatto di dedicare il più tempo possibile alle risate vi sono quelli per il benessere mentale. Prima di tutto si pensi all’umore: questo infatti sarà sempre allegro e privo di stress, ma non solo. Chi ride spesso sarà anche abituato ad affrontare meglio le difficoltà, perché non tenderà subito a deprimersi. Tra l’altro si pensi al relax, ma ancora non terminano qui gli aspetti positivi. Si deve pensare infatti anche a un altro tipo di benessere, che riguarda l’ambito relazionale. Vi saranno infatti maggiori possibilità di legare meglio con gli altri, se si ride. Una persona sempre cupa invece avrà molta più difficoltà a creare legami con altre persone. Per tutti questi motivi, ecco che fare tante risate è sicuramente vantaggioso.