Nasce oggi “Storie di Impresa”, la rubrica totalmente dedicata a tutti quegli imprenditori che vorranno raccontare ogni retroscena e dettaglio della loro attività imprenditoriale. Com’è nata l’impresa, le difficoltà che sono state superate, i risultati raggiunti, ma non solo: “Questa rubrica è stata pensata perché al giorno d’oggi si parla tanto dei successi e davvero poco dei sacrifici avvenuti durante il percorso d’impresa. Essere imprenditore significa iniziare dal nulla, porre delle basi inesistenti, fare sacrifici e rinunce, fallire e correre numerosi rischi, assumendosene le responsabilità. Storie di Impresa, così, potrà non solo ispirare e informare chi desidera intraprendere questa scelta di vita, ma anche far conoscere il sudore che si cela dietro ogni brand.” – spiega Gloria Carpino, Founder della rubrica.

Lo scopo della nuova categoria infatti è proprio quello di sottolineare tutti i dettagli della lunga strada che un imprenditore deve attraversare, per partire da zero e per arrivare a costruire la sua impresa, sistemando un mattone dopo l’altro, giorno dopo giorno.

La sezione sarà pubblicata su Blog di Cultura, che da anni si occupa di analizzare diverse tematiche, intrattenendo e informando i lettori con curiosità, consigli, cronaca, ma anche con descrizioni di storie di vita e, appunto, storie di impresa.

