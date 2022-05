La moda spiaggia 2022 è ricca di sfumature colorate sgargianti e a quanto pare anche di tanti top particolari. Nulla di sofisticato, ma si punta più che altro sulla semplicità e anche sul fatto di abbinare tra di loro tonalità vivaci. Tutto ciò che può mettere allegria è apprezzato e per questo, si punta su colorazioni che non passano inosservate.

Moda spiaggia 2022: ecco come sarà quella dell’estate

La moda spiaggia 2022 sarà ricca di colori e questa è la prima caratteristica da segnalare. Allegra e sgargiante, pronta a tirare su di morale anche semplicemente facendo indossare costumi unici e originali. Tra le tonalità più strane vi sono il rosa glicine, ma che può essere abbinato a colorazioni più scure, come il blu notte. Non manca poi la voglia di attirare l’attenzione con paillettes e anche con tanti effetti come le sfumature dorate. Si aggiunge a tutto ciò poi l’arancione, il celeste, il verde che quest’anno va davvero tantissimo. In particolare è apprezzato quello color prato e anche quello fluo. Proprio riguardo queste tonalità così vistose è bene approfondire il discorso.

I colori fluo

Bellissimi da vedere e da abbinare tra di loro, i colori fluo saranno i sovrani dell’estate 2022, insieme anche a tonalità più chiare. Tra queste anche l’azzurro cielo, ma anche il bianco. Senza dubbio vi sono tantissime opzioni per rendere unico il proprio look da spiaggia. Oltre a questo a quanto pare andranno di moda i top che lasciano la pancia scoperta. Se si vogliono indossare, non importa se non si è in forma, ma quello a cui si deve puntare è stare bene con se stessi. Se si vogliono indossare shorts e top andrà benissimo anche perché d’estate va più che bene. Come si è visto, le idee per la moda spiaggia 2022 sono tante e non resta che optare per quella che si preferisce.