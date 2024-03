I messaggi e notifiche a volte stressano, o meglio, sempre più persone sostengono di sentirsi stressate per il fatto di ricevere tanti avvisi o comunque di avere tante chat a cui rispondere e di non avere il tempo materiale, né tanto meno la voglia, di stare parecchio al cellulare per smaltire le chat a cui non si è avuto modo di rispondere. A volte la non risposta, sebbene quasi tutti hanno il telefono in mano quasi per tutto l’arco della giornata, è dovuta al fatto che una persona può usare lo smartphone per altre priorità. Per esempio potrebbe rispondere solo alle mail di lavoro, decidendo di rispondere più in là agli amici. Questo è solo un esempio, ma in ogni caso ci sono tante persone che si stressano nel momento in cui ricevono messaggi, anche se silenziano alcune chat o se comunque ne hanno poche. Lo stress potrebbe derivare dal fatto di sentirsi quasi in “obbligo” di fornire una risposta? Ecco alcune considerazioni.

Messaggi e notifiche sono la causa di stress?

I messaggi e notifiche potrebbero stressare. Anche quando alcune persone silenziano delle chat o comunque lasciano il proprio telefono in modalità silenziosa, ecco che avvertono comunque stress per il fatto di sentirsi come in “obbligo” di dover dare una risposta quasi istantaneamente. Spesso molti infatti si accorgono della presenza o meno di una persona online e senza avere rispetto e senza ipotizzare che magari l’altra persona non voglia rispondere o sia online perché tende a dare priorità ad altre chat, magari di lavoro, ecco che iniziano a insistere, sollecitando le risposte.

Questo potrebbe essere uno dei motivi principali dello stress che il destinatario di tanti messaggi potrebbe avvertire. In realtà una persona, però, potrebbe sentirsi stressata anche dal fatto di stare molte ore con il cellulare in mano. Ecco che quindi dopo un po’ di tempo, il fatto di rispondere a tante chat può stressare.

Altre cause

Si perde tempo. Finché si chatta durante il tempo libero va bene, ma il fatto di chattare con tante persone diverse e ricevere tanti avvisi potrebbe portare una persona a pensare di voler smaltire qualche conversazione, diminuendo il numero di notifiche. Questo potrebbe far perdere tempo, o magari anche la concentrazione. In più, anche se si dedicasse una parte del tempo libero a stare sul telefono, ecco che si toglierebbero momenti preziosi che magari potrebbero essere dedicati a una passeggiata in mezzo alla natura, per esempio. Insomma, non per tutti vale il discorso dello stress, ma per molti sì. Non sono poche infatti le persone che si sentono stressate perché hanno tanti messaggi e notifiche.