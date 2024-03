I libri fantasy piacciono a numerose persone, sia adulti, sia adolescenti e ce ne sono molti anche più specifici per i lettori più piccoli. La fantasia non è l’unico elemento presente in questo genere, che a sua volta, tra l’altro, si suddivide in tanti altri rami. Tramite un’opera letteraria di questo tipo poi è possibile che emergano anche tanti messaggi importanti ed è probabile che, proprio dietro gli elementi fantastici, si celino in realtà tanti significati profondi. Ci sono alcune pubblicazioni che rientrano proprio in questa tipologia appena descritta e che secondo molti vale la pena leggere.

Libri fantasy: eccone alcuni da non perdere

I libri fantasy sono tantissimi e ogni giorno ne escono svariati, sia pubblicati da note case editrici, sia da autori emergenti, che magari si rivolgono a editori meno famosi, ma non solo. Molti lettori si rivolgono anche a scrittori che pubblicano opere in “self”, magari tramite Amazon o altre piattaforme.

Indipendentemente dalla modalità di pubblicazione, ci sono svariate opere letterarie del genere in questione che vale la pena leggere. Tra le tante è possibile citarne alcune dai significati profondi, che fanno riflettere, e che allo stesso tempo risultano essere ricche di colpi di scena, a tal punto da stupire anche i lettori adulti. Le opere che saranno elencate sono tutte disponibili tramite Amazon.

L’elenco

“Il regno di Daimhul” è un’opera fantasy che racchiude messaggi importanti e che allo stesso tempo trascina il lettore in mondi fantastici particolari, che lo stupiscono e che gli consentono di immergersi in un’atmosfera originale e carica di intrighi, complotti, misteri e colpi di scena. Lo stesso discorso vale per la saga di “Era un sogno”, composta dai seguenti volumi, che si possono acquistare sempre su Amazon:

-“Il destino dei prescelti – Era un sogno”

-“La Sfera del Male – Era un sogno II”

-“La vera forza – Era un sogno III”

-“Il risveglio della fenice – Era un sogno IV”

Oltre a questi volumi si possono indicare anche “Nulla accade per caso- Ai confini di Agar”, sempre carico di colpi di scena e la cui trama riflette temi importanti, e disponibile sempre su Amazon. Per i più piccoli, ma anche per gli adulti che invece vogliono dedicarsi a letture interessanti e fantasiose, c’è anche “Racconti magici- La raccolta” sempre disponibile su Amazon.