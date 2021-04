Le vacanze 2021 iniziano ad essere progettate, soprattutto ora che la parola “riaperture” si sente in modo sempre più frequente. Se già nei mesi scorsi infatti tanti italiani sognavano le vacanze e addirittura alcuni iniziavano a organizzarle, anche per cercare di tirarsi su di morale, ora i progetti si definiscono sempre di più. Ci sono infatti sempre più persone che iniziano a pensare all’estate e a come organizzarsi per passarla in piena sicurezza. Tra le mete più desiderate sembrerebbe esserci il mare, ma in realtà non mancano persone che pensano anche alla montagna, in modo da stare al fresco e anche in zone non troppo affollate.

Le vacanze 2021: sempre più italiani definiscono i loro progetti

Le vacanze 2021 sono desiderate da tantissime persone, che hanno voglia di evadere, di uscire, di distrarsi e soprattutto di rilassarsi. Tra le mete più gettonate sembrerebbero esserci i borghi italiani, ma a quanto pare sono i villaggi marittimi che potrebbero subire un vero e proprio boom di prenotazioni. In effetti molti hanno voglia di pensare a un’estate tranquilla, da passare in spiaggia, dove poter stare sotto il sole o in acqua, a godersi tranquillamente le vacanze. Sono numerose le persone che sembrerebbero aver prenotato, alcuni perché pensano che già l’estate scorsa, nonostante le chiusure di marzo dell’anno scorso, alla fine si è riusciti a evitare lockdown estivi. Queste persone quindi ritengono che anche per quest’anno potrebbe essere così, mentre altre sostengono che già prenotare le vacanze permette loro di tirarsi su di morale.

Le altre mete

Oltre al mare però tante persone sembrerebbero desiderose di passare alcuni giorni estivi o addirittura l’intero periodo estivo in montagna, per diversi motivi. Tra questi, sicuramente la possibilità di stare al fresco, ma anche la possibilità di rimanere in zone non troppo affollate, così potrebbero evitare ancora di più il rischio di eventuali contagi.