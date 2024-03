La festa delle donne ormai è arrivata e sono molte le persone che festeggiano in casa, mentre altre preferiscono uscire. Nel primo caso in tanti scelgono decorazioni particolari per la propria tavola, come per esempio tovagliette colorate, ma anche tanti altri elementi a tema che possono essere perfetti per riuscire a dare un tocco originale alla propria casa e che sono ideali per l’evento in questione.

Festa delle donne: ecco come fare per arredare la propria tavola al meglio

La festa delle donne è arrivata e non sono poche coloro che decidono di trascorrere la giornata in compagnia di altre amiche, optando per un pranzo o una cena in casa propria. Per l’occasione infatti tante scelgono di arricchire la tavolata con decorazioni a tema, come per esempio segnaposti che richiamano, con i loro disegni e decori, la mimosa, ma non solo.

Anche i tovaglioli si tingono di giallo oppure richiamano il verde tipico della fogliolina delle mimose, ma questo non è ancora tutto. Sulla tavola infatti possono anche comparire candele decorative che magari presentano sempre tonalità sul giallo oppure anche altri colori.

La tovaglia

Altro elemento decorativo è la tovaglia, che deve essere scelta con cura, proprio perché infatti il suo colore, o anche il motivo che avrà, potranno richiamare gli altri ornamenti presenti sul tavolo. In genere molte la scelgono gialla, ma può essere anche bianca o di altri tipi. In più ci sono anche persone che invece preferiscono optare per un arredo primaverile, che comunque richiama sempre l’idea di marzo. Oltre a questo poi è possibile anche realizzare segnaposto a tema, che magari possono essere ritagliati a mano o anche realizzati con dei semplici cartoncini o anche avere la forma di rametti di mimosa. Insomma le idee sono diverse, quindi ecco che è possibile optare per tanti spunti, scegliendo quelli che più si preferiscono. L’importante è seguire sempre i propri gusti.