La festa del papà è alle porte e molte persone, per fare una sorpresa al proprio padre, decidono anche di decorare la casa, o magari anche una sola stanza, proprio per l’evento in questione. Va detto che tanti optano per elementi decorativi che non solo sono a tema, ma che sono anche simbolici. Per esempio ritagliano festoni che raffigurano finte cravatte colorate o magari dei baffi, se il proprio papà li ha, ma anche semplicemente festoni con scritte, come “auguri papà”. Insomma, ecco che praticamente ci sono tante opzioni a cui è possibile ricorrere, basterà scatenare la propria fantasia e puntare su tutto quello che possa sorprendere il proprio papà, per un risultato ottimale.

Festa del papà: ecco come decorare al meglio la propria casa

La festa del papà è ormai molto vicina e per questo, in tanti si affrettano a ideare un buon regalo per il proprio padre, ma anche a escogitare qualche idee per decorare la propria casa, o la sua, in modo diversi e divertenti, che possano sorprenderlo. Ci sono persone che puntano su festoni, ma anche su bigliettini da appendere alle maniglie delle porte, nonché pure su ghirlande colorate e tanto tanto altro ancora. Ci sono molti che poi optano direttamente su palloncini colorati di forma differente da sistemare sia su davanzali interni sia magari li lasciano sparsi per l’ambiente e non solo.

La tavola

Se poi si vuole optare per una festa a sorpresa o comunque anche sulla preparazione di ricette che sono tra le preferite del proprio papà, ecco che anche la tavola dovrà essere ben decorata. Prima di tutto sarebbe bene scegliere con cura una bella tovaglia che sia colorata o che magari abbia come tonalità quella preferita dal proprio padre. In alternativa è possibile anche sbizzarrirsi con tanti tovagliolini coloratissimi o anche dei segnaposto davvero bizzarri, che possono contenere frasi scherzose e diverse o semplicemente dove scrivere “Tanti auguri, papà!”