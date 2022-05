Gli esami 2022 di maturità stanno per arrivare, così come la sessione estiva per gli universitari. Indipendentemente dal tipo di prova che si dovrà affrontare, la sera prima sarebbe meglio rilassarsi al massimo e attuare alcuni consigli.

Gli esami 2022 di maturità stanno per arrivare, così come potrebbe esserci ogni giorno una prova da affrontare per qualche universitario. La sessione di esami in quest’ultimo ambito infatti può variare, perché può essere distribuita in modo differente durante l’anno. Indipendentemente dal tipo di prove da affrontare, sempre meglio mangiare bene e leggero la sera prima. Questo infatti aiuterà a dormire meglio e soprattutto a non sentire lo stomaco pesante. Questo potrebbe infatti appesantire e in alcuni casi potrebbe persino aumentare i livelli di stress. Oltre a questo poi sarebbe utile anche evitare di bere troppi caffè durante il giorno, pena l’insonnia. Anche questo infatti potrebbe non essere d’aiuto per dormire bene, ma non solo.

Gli altri consigli

Tra gli altri consigli utili che si possono indicare poi vi è anche quello riguarda il fatto di non studiare fino a notte fonda, la sera prima. L’ideale sarebbe ripassare un po’ e poi andare a dormire. Riposare bene infatti è un’ottima soluzione per riuscire poi ad affrontare il giorno successivo al meglio. In alcuni casi può essere d’aiuto anche farsi una tisana con camomilla e guardare qualche serie TV che piace o un film. Meglio evitare di vedere scene o immagini che possano aumentare il proprio livello di stress, ma non solo. A questo si aggiunge anche il fatto di limitare la propria navigazione sui social, per non lasciarsi distrarre da niente. Insomma, con tutti questi consigli si sarà più rilassati e questo consentirà di affrontare al meglio la prova il giorno successivo.