Emma Marrone ha deciso di rompere il silenzio sulla questione Maria De Filippi.

La Marrone, da sempre a difesa della comunità LGBT, è spesso nel mirino del web alla ricerca di presunte relazioni.

La Marrone aveva dichiarato in precedenza:

“Questa è l’Italia: se gli omosessuali fossero esentati dal pagare le tasse, correrebbero tutti a fare coming out!”.

Fatto sta che, tra le tante presunte relazioni omosessuali attribuite dal web a Emma Marrone, ci sarebbe anche una storia segreta con Maria De Filippi.

Emma, che sta completando il suo ultimo album negli USA, non ha gradito l’affermazione del web e ha deciso di rompere il silenzio e commentare la questione facendo chiarezza una volta per tutte.

Eccola piuttosto adirata che spiega:

“Io le vostre caz*ate me le metto in tasca da anni!”.

Poi parla delle famiglie allargate:

“L’amore non è per forza legato al matrimonio, né alla famiglia con una mamma e un papà. Il figlio di un single, di due papà, o di due mamme non sta meno bene di quello di una coppia etero. Io voglio un figlio e un giorno lo avrò, anche da sola. Il mio non è un desiderio egoistico, né contro natura”.

Emma ha quindi ribadito la sua posizione, smentendo però eventuali relazioni con Maria De Filippi o altri personaggi dello spettacolo che il web cerca di propinarli con fantasiose teorie.

Da sempre Emma combatte una guerra social contro detrattori e voci di corridoio che cercano di mettere in giro voci su relazioni che non la riguardano, e mettono magari in crisi le sue relazioni reali, ben custodite dalla voracità del gossip.

Ancora una volta Emma Marrone parla con i fan e meno fan in modo schietto e deciso, senza lasciare troppo spazio per i se e i ma.

Forse è anche per questo che il pubblico la ama così tanto.