“Elden Ring”: è questo il nome di un videogioco che nonostante sia uscito da poco, ha già conquistato il cuore di milioni di giocatori. I motivi per cui piace così tanto sono vari e proprio perché le ragioni sono più di una, in tanti lo considerano un capolavoro.

Elden Ring: perché viene considerato un vero e proprio capolavoro

Elden Ring è un videogioco open world, in cui il giocatore deve esplorare una terra sconfinata e ambientata in un mondo epico-cavalleresco. Proprio a causa dell’immensità della mappa, gli esperti del settore e non hanno già avuto modo di notare la differenza sostanziale con videogiochi simili.

Tale elemento infatti rende il gioco molto più lungo da concludere e tra l’altro molti utenti hanno sottolineato che non si possa definire “semplice”. I vari obiettivi infatti si possono ottenere in modo graduale, potenziando le capacità e abilità del cavaliere che si rappresenta e che tra l’altro si può personalizzare a proprio piacimento.

Egli galoppa una figura mitologica, che appare grazie a un suo fischio e insieme al destriero, il protagonista può sconfiggere tutte le creature mitiche e particolari che incontra. Orsi feroci, draghi, pipistrelli enormi e giganti, aquile che al posto delle zampe hanno le spade: ogni creatura ha una sua particolarità, ma questo non è tutto.

Perché ha conquistato i giocatori

Disponibile sul mercato solo dal 25 febbraio 2022, in poco tempo ha raggiunto già 12 milioni di copie vendute. Una curiosità è che è stato realizzato insieme alla collaborazione con il famosissimo autore fantasy George R. R. Martin, che ha scritto “Il Trono di Spade”.

Oltre a questi elementi, ciò che rende questo videogioco speciale è che nulla è dato per scontato e chi gioca deve conquistare ogni vittoria impegnandosi sul serio. Si aggiunge a questo anche una grafica eccellente, nonché un’ambientazione ricca di paesaggi che lasciano tutti stupefatti. Sorprese avvincenti, battaglie epiche e un personaggio da rendere sempre più potente e una mappa smisurata: non resta che provare ad addentrarsi nella magia di questo mondo fantastico, che cattura chiunque tenti di entrare.