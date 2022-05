I costumi 2022 sono ricchi di originalità, in primis perché è molto diffusa la particolare tipologia con il monospalla, ma non solo. Tante le forme, poi persino i due pezzi con uno slip a vita alta e tanti colori vari. Tra questi ultimi vi sono quelli accesi, tra i quali compaiono soprattutto il rosa, il blu notte e non solo. Numerosi anche i simboli, che richiamano il mare, ad esempio.

Costumi 2022: ecco quali sono le caratteristiche più importanti

I costumi 2022 sono davvero molto particolari, perché hanno una forma unica, in quanto sono monospalla. Oltre a questo però vi sono tante varianti. Per fare degli esempi, vi sono anche degli slip a vita alta, non solo bikini originali. Lo scopo quest’anno è stupire con tante fantasie varie, persino quelle che richiamano proprio il mare. Tra queste poi vi sono quelle che vedono delle onde sul costume, ma anche degli accessori. Per esempio vi sono costumi con dei fiori sulla spalla, ma anche altri che hanno elementi colorati in modo unico. Ci sono infatti delle parti dorate, ma anche argentate o fluo. Proprio questi ultimi colori meritano un approfondimento.

I colori

Non solo rosa, blu scuro e anche bianco o verde di ogni tipo, ma soprattutto anche i colori fluo. Questi infatti non solo mettono allegria, ma a quanto pare saranno un altro must have anche per quest’anno. In generale però la moda del 2022 per la stagione estiva ammette anche un ritorno al passato e, come accennato, alla vita alta. Comodità quindi prima di tutto, ma anche righe, fiori, simboli e tanti colori. Il monospalla è l’elemento più originale e può essere anche un semplice filo oppure dotato di un maggiore spessore. Non solo poi costumi interi, ma anche a due pezzi e quindi si può proprio affermare che ce ne sono per ogni gusto.