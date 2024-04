Per quanto riguarda i colori accesi ci sono alcuni abbinamenti ideali che si possono fare, per evitare di sbagliare e di arrivare ad avere un outfit che magari non permette di fare in modo che determinate sfumature riescano davvero a spiccare. In primis va detto che ci sono persone che preferiscono i toni caldi e altre che puntano proprio sui colori fluo. In qualsiasi caso i contrasti possono essere accettati e sono anche belli da vedere, ma è anche vero che ci sono tantissime altre considerazioni da dover tenere a mente. Ovviamente non ci sono vere e proprie regole, perché il fatto di seguire i propri gusti risulta essere di fondamentale importanza. Nonostante questo, va anche detto che, come si diceva, ci sono dei sistemi utili per evitare magari di mettere troppi colori in un solo outfit, per esempio.

Colori accesi: ecco alcuni abbinamenti ideali che si possono fare, per evitare di sbagliare

In effetti, se si uniscono troppe colorazioni in un solo outfit, poi si rischia solo di non far spiccare nessuno dei colori scelti. Ognuno comunque è ovvio che deve fare come più desidera e deve scegliere sempre l'opzione che gli consenta di sentirsi di più a suo agio. In questo modo ecco che si avrà la possibilità di stare bene. Per quanto riguarda gli accostamenti però sarebbe l'ideale unire o un colore caldo e uno solo freddo nello stesso outfit, oppure è anche possibile sistemare una tonalità calda con il bianco o con il nero.

Altre considerazioni

Per quanto riguarda i colori fluo, questi ultimi possono dare forma a tantissimi accostamenti, come ad esempio quello verde fluo con il giallo fluo, ma anche il rosa fluo con il blu fluo oppure anche altre tonalità di altro tipo, come il magenta con il celeste fluo, per esempio.