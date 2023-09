I colori accesi possono essere indossati quando più lo si desidera, perché ovviamente non ci sono regole su come ci si debba vestire e su che cosa si debba indossare, se non quella di seguire solo il proprio gusto. Oltre a questo però va anche detto che in genere in tanti optano per le sfumature fluo specialmente durante il periodo estivo. Ovviamente questo non vuol dire che non si possano indossare indumenti o accessori fluo quando è inverno! Per abbinarli poi e magari per realizzare accostamenti ideali, si possono seguire alcuni consigli.

Colori accesi: come fare gli abbinamenti tra indumenti e accessori fluo

I colori accesi sono capaci di far risaltare il proprio outfit, specialmente se si abbinano tra di loro accessori e indumenti fluo. Prima di tutto, dato che queste tonalità sono molto evidenti, è bene non metterne troppe differenti in uno stesso outfit. Piuttosto meglio scegliere uno o al massimo due tipi di colorazioni fluo e poi accostarle tra di loro. In genere si tende a sistemare il blu fluo con il rosa acceso, ma anche il blu con il giallo fluo o con arancione fluo, ma anche giallo e rosa oppure arancione e verde.

In più si possono anche realizzare ottimi abbinamenti optando direttamente per indumenti bianchi e neri.

Il bianco e il nero insieme a colori fluo

È possibile scegliere un indumento fluo e poi abbinarlo ad altri indumenti bianchi o neri, specialmente neri. In più magari con gli accessori dello stesso colore fluo si può realizzare un outfit particolare, che appunto può essere ideale per riuscire a creare look fuori dal comune e anche capaci di adattarsi a diverse occasioni. Certamente non sempre è semplice riuscire a svolgere accostamenti con colori così sgargianti, ma prima di tutto si deve pensare che non si deve esagerare e poi è bene anche pensare di optare solo per i propri gusti, per quello che piace.