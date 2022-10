I capelli colorati sono particolari e in tanti desiderano puntare su chiome ricche di sfumature varie. Per questo è bene seguire alcune idee davvero uniche. In questo modo sarà possibile avere tante tonalità svariate ed essere ancora più originali. Per esempio si può puntare sul fatto di colorare solo delle ciocche oppure anche su altri spunti.

Capelli colorati: ecco alcune idee molto particolari su cui poter puntare per avere una capigliatura originale

A molti piacciono i capelli colorati e a volte per avere una capigliatura originale basta semplicemente scatenare la propria fantasia. Di certo infatti che le idee per avere una chioma davvero ricca di originalità siano numerosissime. Per citarne qualcuna si può indicare ad esempio quella che vede i capelli colorati solo per metà. Ciò vuol dire che una metà può essere di un colore e un’altra invece di un’altra tonalità. In questo modo senza dubbio possono esserci dei contrasti favolosi, che possono di sicuro stupire.

Tra l’altro è anche possibile puntare su una gradazione di colore, come una sorta di scaletta. Per fare un esempio, nella parte superiore della chioma ci può essere il blu scuro per arrivare poi a schiarire i capelli sulle punte. Ovviamente questo dovrà essere ottenuto con una mano professionale.

Altre possibili idee

Tra le altre possibili idee si possono segnalare anche quelle che vedono proprio dei capelli con tonalità particolarissime. Si pensi al giallo fluo, ma anche ad altre tonalità sempre “neon”, ovvero che sembrano proprio quelle degli evidenziatori. Si somma a tutto ciò anche il fatto di accostare tra di loro elementi differenti, fino a creare sfumature arcobaleno, per esempio.

Si può quindi affermare che le idee per avere proprio una chioma coloratissima sono davvero numerose. Insomma, a volte basta lasciarsi trasportare dalla fantasia, ma non solo. Non è detto che si debba per forza tingere tutta la capigliatura. A volte infatti basta anche solo qualche ciocca. In tal modo si potrebbero creare ancora di più degli effetti particolari.