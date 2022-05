Arredo casa per l’estate, cosa scegliere? Senza dubbio le risposte possono essere varie e sarebbe ideale puntare su oggetti a tema marino ma non solo. In genere andrebbero preferite le tonalità chiare, ma nulla vieta di optare anche per tanti altri spunti.

Arredo casa per l’estate: ecco alcuni suggerimenti utili per riuscire a puntare su un arredamento perfetto in vista della stagione estiva

Il discorso relativo all’arredo casa per l’estate è senza dubbio molto ampio, in quanto i possibili accostamenti sono vari. Nonostante questo è bene sottolineare che è il caso di puntare prima di tutto su quello che più si preferisce. Oltre a questo, si deve anche evidenziare come i colori più utilizzati sono quelli chiari. Tra questi, senza dubbio il bianco, ma anche l’azzurro chiaro, il rosa, il verde chiaro. Le tonalità di questo tipo richiamano in misura maggiore quelle della stagione estiva. Nulla vieta ovviamente di inserire oggetti, tende, cuscini e altri elementi di colori scuri. Questi ultimi tuttavia sono più adatti per i mesi invernali. Nella lista di suggerimenti da poter indicare però si possono inserire anche altre considerazioni.

Le altre considerazioni

Tra gli altri consigli vi sono quelli che riguardano anche la scelta di oggetti particolari. Per esempio tra questi vi possono essere tazzine con sopra dei disegni di conchiglie o di onde, ma non solo. Ci sono anche candele azzurre da poter sistemare, magari per richiamare le tonalità marine. In alternativa si possono anche mettere come oggetti decorativi delle stelle marine di coccio o cuscini a tema. Ovviamente non per forza tali elementi dovranno richiamare il mare, perché si può variare. Si può anche optare per elementi con sopra ricamati o dipinti dei fiori o la raffigurazione di campi o altro. L’importante è cercare di far apparire il proprio ambiente leggero e fresco e soprattutto, l’arredo dovrà piacere a se stessi!