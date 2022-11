Nel momento in cui si parla di arredo casa, è possibile menzionare alcuni consigli importanti per evitare di gestire male lo spazio che si ha a disposizione. In effetti a volte le persone tendono a riempiere con decorazioni degli ambienti angusti. Tuttavia questo non solo potrebbe creare un effetto come di disordine, ma tra l’altro anche esagerato. Oltre a questo suggerimento se ne possono indicare anche altri. Ce ne sono diversi infatti per non rischiare di incorrere in esagerazioni. Arredare sì, ma esagerare no, a meno che questo ovviamente non rientri nei propri gusti.

Arredo casa: ecco alcuni suggerimenti importanti per non rischiare di cadere nell’esagerazione e per vedere ottimi risultati

Quando si parla di arredo casa è bene anche prestare attenzione ad alcuni consigli importanti, utili per evitare esagerazioni. Un conto infatti è arredare, sistemando un determinato tipo di mobilio nell’ambiente, aggiungendo decorazioni e un altro è esagerare. L’ideale sarebbe tenere a mente una sorta di suggerimento principale. Questo riguarda il fatto che se si riempiono di mobili e di oggetti degli ambienti di dimensioni ristrette, questo sarà ancora peggio.

Ciò vuol dire che si creerà un effetto come eccessivo, troppo riempito, per non parlare del fatto che potrebbero esserci anche problemi di movimento. Gli spazi piccoli, anche per farli apparire più estesi, dovrebbero essere lasciati quasi spogli. Va bene qualche dettaglio, ma non troppi. Al contrario, con gli ambienti di grandi dimensioni sarà possibile invece sistemare più elementi.

Gli altri consigli

Oltre al suggerimento indicato poi è anche bene tenere in considerazione i colori, nonché anche la tipologia di stile. Si pensi infatti che il primo aspetto da rispettare sarà quello legato ai propri gusti, ma è anche vero che sarà meglio non esagerare con troppi accostamenti di tonalità. Va bene ovviamente a volte inserire più colorazioni nell’ambiente, ma non troppe. Lo stesso discorso vale per gli stili. Se ogni mobile o elemento decorativo dovesse appartenere a uno stile differente, questo potrebbe creare un effetto come disordinato.