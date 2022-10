Quando si parla di arredamento di Halloween si pensa subito a festoni, ma anche ragnatele finte, scheletri di carta da appendere da qualche parte. Per realizzare tutto ciò e avere delle decorazioni speciali, è possibile tenere a mente dei consigli.

Arredamento di Halloween: ecco qualche consiglio speciale per creare effetti originali

Arredamento di Halloween e decorazioni di carta vanno spesso di pari passo e proprio utilizzando il materiale in questione si possono realizzare effetti speciali. Per fare un esempio, anziché dei festoni già preparati, è bene puntare magari su delle realizzazioni “fai da te”. Specialmente se si hanno dei bambini, tutto ciò può diventare molto divertente. In effetti si possono anche fare dei disegni “mostruosi”, ma anche scrivere su dei fogli delle lettere per poi comporre la scritta “Halloween”.

Oltre a questo poi è bene anche puntare su qualcosa di ancora più speciale, come magari soprammobili realizzati in pongo o DAS. Per esempio possono esserci maschere realizzate sempre con questi materiali, ma non solo. Un ottimo elemento d’arredo ad esempio può essere anche qualche zucca vera, ovviamente senza che poi andrà sprecata, sarà bene cucinarla!

Altre idee semplici da mettere in pratica

Si sono nominate inizialmente le ragnatele e in questo caso sarà possibile lasciarsi trasportare da un po’ di fantasia. Per un effetto realistico sarà possibile usare anche un po’ di cotone, da sfilacciare e soprattutto da lavorare un po’ con le dita. Ciò significa che lo si potrà spezzettare fino a creare dei filamenti e realizzare così la forma di una ragnatela.

Come si sa poi un altro simbolo della festività in questione è il cappello della strega. Per questo, è anche possibile realizzare con dei cartoncini tanti cappellini da appendere. In alternativa, anche disegni di Halloween che raffigurano zucche o magari fantasmi possono andare benissimo. Appendendoli a maniglie o anche lasciandoli in bella vista, il proprio arredo sarà fantastico e speciale.