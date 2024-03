Per allontanarsi dai social e dal telefono è possibile pensare a tante altre attività che si possono svolgere, anziché navigare su Internet. È possibile infatti dedicarsi ai propri hobby e alle proprie passioni, ma anche pensare di imparare a svolgere qualche nuova attività, come ad esempio qualcosa che non si è mai provato a fare ma che magari può essere interessante. Piano piano la persona si abituerà sempre di più a staccarsi dallo smartphone e impiegherà il tempo libero per mettere in pratica qualcosa di costruttivo, come per esempio la realizzazione di un disegno, una pittura, ma anche la preparazione di piatti e ricette nuove, ma non solo. Anche pensare a se stessi come per esempio al fatto di provare a ideare una nuova pettinatura o leggere un buon libro possono essere buone alternative al fatto di usare sempre i social e stare sempre con il telefonino in mano.

Allontanarsi dai social e dal telefono: ecco che cosa puoi fare

A volte si sente il bisogno di allontanarsi dai social e dal telefono, specialmente se si è molto abituati a trascorrere tanto tempo con il dispositivo in questione in mano. In realtà molte persone non se ne riescono spesso a separare e invece potrebbe essere costruttivo farlo, o comunque usarlo più raramente, anche perché spesso si trascorre molto tempo guardando i contenuti presenti sui social o chattando. Ci sono tante attività, anche molto creative, che invece si possono svolgere per riuscire a distaccarsi un po’ dai dispositivi elettronici. Tali attività possono essere utili per scatenare la propria fantasia e anche per apprendere qualcosa di utile. Per fare degli esempi, è possibile disegnare, pitturare, ma anche leggere un buon libro, sistemare la casa, cucinare e ideare piatti nuovi o cimentarsi in ricette che non si è mai avuto modo di provare a realizzare, ma non solo.

Altre idee

Anche praticare sport può essere un ottimo modo per stare lontano dalla rete o comunque per non esagerare con le ore che si trascorrono connessi. Una persona si potrebbe dedicare anche ad attività sportive che magari non ha mai provato o anche a semplici passeggiate o persino a esercizi da svolgere in casa. L’importante è cercare di puntare su cose che piacciono.