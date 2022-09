Esistono tantissimi tipi di acconciature particolari e per realizzarle è possibile seguire alcune idee uniche per avere un outfit originale. In più non sempre sono difficili da fare, anche perché a volte basta semplicemente un po’ di fantasia per dare forma a qualcosa di speciale e anche divertente.

Acconciature particolari: alcune idee uniche e semplici da realizzare per avere un outfit originale

Le acconciature particolari sono anche molto divertenti da fare e ce ne sono alcune anche semplici da riuscire a realizzare. È possibile infatti seguire alcune idee uniche per avere un outfit originale che comunque non hanno un elevato livello di difficoltà. Si tratta di pettinature come per esempio tante ciocche intrecciate, magari proprio formando ognuna una treccia, fino a unirle tra loro realizzandone una sola. In alternativa anche la treccia a spiga oppure una bella coda con riccioli finali, ma non solo. Anche lo chignon può essere speciale, non solo perché magari si possono lasciare delle ciocche fuori, ma anche perché può diventare spettinato. Esiste infatti una particolare versione di “bun”, sinonimo di chignon, spettinato appunto, che in realtà è anche molto bello da vedere, ma non solo.

Le altre idee

Ci sono anche altri suggerimenti che si possono seguire per avere pettinature proprio uniche come per esempio il fatto di usare semplici mollette. Queste infatti possono aiutare a definire l’acconciatura, ma non solo. A volte anche pettinare la riga da un’altra parte può essere un modo particolare per dare forma a idee originali.

In alternativa, c’è anche chi forma una coda o più di una e poi le lega tra di loro o magari forma tanti piccoli chignon. Insomma, in realtà è possibile scatenare la propria fantasia puntando su elementi particolari e soprattutto divertendosi. A volte anche accessori come per esempio una fascia può essere d’aiuto. Per questo, è bene sbizzarrirsi, anche per divertirsi a guardarsi allo specchio con un look sempre diverso e speciale.