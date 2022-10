Si possono indicare 3 consigli per prendere sonno che di sicuro non conosci e tra questi uno è di sicuro il fatto di provare a sentire più freddo del solito. Dato che si tratta di un suggerimento particolare, è bene spiegarne i dettagli, così come per gli altri.

3 consigli per prendere sonno che di sicuro non conosci: ecco i principali per riuscire ad addormentarsi il più in fretta possibile

Tra i 3 consigli per prendere sonno che di sicuro non conosci vi è senza dubbio quello della temperatura: in molti pensano infatti che sia doveroso coprirsi molto per addormentarsi. Non tutti in effetti, se sentono freddo, tendono a coricarsi in maniera rapida. In realtà, secondo alcuni studi svolti da esperti, sembrerebbe che proprio tenendo abbastanza bassa la temperatura della stanza sia possibile conciliare il sonno rapidamente.

Non è detto che tale trucco funzioni con tutti, ma è anche vero che secondo gli studiosi, può risultare vantaggioso per la maggior parte delle persone. Oltre a questo si consiglia di svolgere un’attività, proprio mentre si è già sotto le coperte, utile per diventare più assonnati.

Per fare degli esempi, l’ideale sarebbe fare riferimento a operazioni che comunque diventano meccaniche, dopo un po’. Si tratta ad esempio della lettura, ma eventualmente anche dei cruciverba. Chi non ha sonno certamente all’inizio si concentrerà, ma poi si annoierà dopo un po’.

Questo potrebbe infatti far sì che l’individuo riesca ad avere sonno più facilmente, ma non solo. Se questi infatti erano i due consigli principali, se ne può anche indicare un altro ricco di utilità.

Un altro suggerimento vantaggioso

Il terzo consiglio è quello di stare lontano dal PC e dal proprio cellulare, perché l’arrivo di eventuali notifiche prima di dormire può in realtà risvegliare l’attenzione. Questo a sua volta potrebbe in effetti creare dei problemi per quanto riguarda il sonno. Insomma, ecco che tenendo in considerazione tutti questi tre suggerimenti, si avranno più possibilità di riuscire ad addormentarsi.