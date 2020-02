In rete si compra ormai di tutto, anche l’auto. Sono infatti numerosi i siti dedicati a questo tipo di “articolo”. Non stiamo parlando dei siti di annunci, disponibili in rete da diversi anni; ma proprio di portali completamente dedicati alle auto usate, al noleggio a lungo termine, alle offerte disponibili nelle varie Regioni d’Italia. Alcuni sono siti dei concessionari, altri invece sono di società che si occupano esclusivamente di questo tipo di prodotti, le auto appunto, usate, a chilometro zero o con la formula del noleggio a lungo termine.

Come si utilizzano

La comodità di scegliere l’auto usata online deriva da una serie di fattori; il primo riguarda la possibilità di visualizzare questi siti in qualsiasi momento del giorno e della settimana. Non serve quindi superare il sabato pomeriggio per andare in giro per concessionari, o addirittura chiedere una mezza giornata di permesso in ufficio. Basta avere 10 minuti liberi per cercare in rete tra le offerte più interessanti. Inoltre i motori di ricerca interni di alcuni siti permettono di ottenere un chiaro elenco delle proposte che ci possono interessare di più; ad esempio si possono cercare le Auto usate Reggio Emilia, visualizzando solo quelle disponibili nella singola Regione. Dopo aver scelto il modello che si predilige, si potranno richiedere ulteriori informazioni, pattuire una cifra per l’acquisto o anche prenotare una visita presso la concessionaria per un test drive.

Le offerte più interessanti

Come abbiamo detto, in rete si trovano anche annunci di auto usate, spesso di privati cittadini; solitamente queste offerte sono le meno interessanti, soprattutto perché i privati tendono a richiedere un prezzo leggermente più alto. Inoltre si deve sempre considerare che nella vendita tra privati ci si troverà a dover gestire tutta la parte burocratica; presso il concessionario invece sarà il professionista ad occuparsi della voltura e magari sarà in grado anche di proporci un finanziamento agevolato. Presso i concessionari in più si ottiene anche la garanzia, di almeno 12 mesi, che riguarda tutte le parti dell’auto non usurabili e ci mette al riparo da eventuali guasti o rotture improvvise.

Scegliere l’auto online

Ognuno ha i propri gusti per quanto riguarda il modello di vettura da prediligere. Oltre a considerare gli annunci e le proposte delle compagnie che si occupano di auto usate, o dei concessionari, è importante anche selezionare la vettura secondi dei precisi criteri. Come molti sanno più un’auto è usata, quindi a maggiore chilometraggio o età della vettura, e minore sarà il sul costo, ossia la differenza rispetto al prezzo del modello nuovo. Le proposte migliori sono solitamente quelle che riguardano vetture che hanno dai 2 ai 5 anni, quindi con un futuro ancora molto lungo. In rete sono disponibili dei siti che propongono tante fotografie di ogni vettura offerta, con una chiara descrizione delle caratteristiche del mezzo. Questo ci permette di fare una precisa scelta già da casa, senza dover per forza vedere l’auto e senza restare delusi una volta faccia a faccia con l’auto che desideriamo acquistare.